Звезда Лиги чемпионов отказался от паспорта России и теперь сможет сыграть на чемпионате мира
- Вратарь Никита Гайкин отказался от российского гражданства.
- Игрок является основным в норвежском Буде-Глимте, который сотворил сенсацию в Лиге чемпионов.
Российский футбол оказался под санкциями после начала полномасштабной войны в Украине. Клубы и сборные из страны-террористки перестали допускаться к международным соревнованиям.
При этом футболисты из России могут спокойно играть в европейских клубах. К счастью, не все россияне гордятся своей страной, сообщает Reuters.
Кто отказался от паспорта России?
Известный вратарь из России решил отказаться от гражданства страны-оккупанта. Речь о Никите Гайкине, который представляет норвежский клуб Буде-Глимт.
Журналист Ян Петтер Сальведт сообщил, что 30-летний голкипер подал документы на получение норвежского паспорта. В итоге его заявление было одобрено.
Отныне Никита будет представлять Норвегию и даже будет иметь шанс сыграть на чемпионате мира-2026. Гайкин так и не был заигран за сборную России, тогда как норвежцы квалифицировались на турнир и теперь могут заиграть Никиту.
Что известно о Никите Гайкине?
Отметим, что Гайкин родился в Израиле, но уже в возрасте двух лет вернулся с родителями в Россию. Там он начал заниматься футболом и еще ребенком уехал заграницу.
Никита учился в академиях нескольких клубов из Англии, тогда как на взрослом уровне дебютировал в португальском Насьонале. В Россию вратарь вернулся лишь на год в 2015-м, где играл за Мордовию и Кубань.
Как Буде-Глимт феерил в Европе?
- С 2019 года Гайкин поселился в Норвегии и играет за Буде-Глимт. Последние два года команда стала главной сенсацией в еврокубках. В прошлом сезоне клуб добрался до полуфинала Лиги Европы.
- А в этой кампании Буде-Глимт сумел зажечь в Лиге чемпионов. В своем дебютном сезоне в турнире норвежцы добрались до 1/8 финала и смогли обыграть Манчестер Сити, Атлетико, дважды Интер и Спортинг.
- Гайкин является основным кипером Буде-Глимт последних лет, выиграв с командой четыре чемпионства. В текущем сезоне ЛЧ Никита отыграл 14 матчей, из которых два – насухо, сообщает Transfermarkt.