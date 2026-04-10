При этом футболисты из России могут спокойно играть в европейских клубах. К счастью, не все россияне гордятся своей страной, сообщает Reuters.

Кто отказался от паспорта России?

Известный вратарь из России решил отказаться от гражданства страны-оккупанта. Речь о Никите Гайкине, который представляет норвежский клуб Буде-Глимт.

Журналист Ян Петтер Сальведт сообщил, что 30-летний голкипер подал документы на получение норвежского паспорта. В итоге его заявление было одобрено.

Отныне Никита будет представлять Норвегию и даже будет иметь шанс сыграть на чемпионате мира-2026. Гайкин так и не был заигран за сборную России, тогда как норвежцы квалифицировались на турнир и теперь могут заиграть Никиту.

Что известно о Никите Гайкине?

Отметим, что Гайкин родился в Израиле, но уже в возрасте двух лет вернулся с родителями в Россию. Там он начал заниматься футболом и еще ребенком уехал заграницу.

Никита учился в академиях нескольких клубов из Англии, тогда как на взрослом уровне дебютировал в португальском Насьонале. В Россию вратарь вернулся лишь на год в 2015-м, где играл за Мордовию и Кубань.

