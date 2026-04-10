При цьому футболісти з Росії мають змогу спокійно грати в європейських клубах. На щастя, не всі росіяни пишаються своєю країною, повідомляє Reuters.

Хто відмовився від паспорту Росії?

Відомий воротар з Росії вирішив відмовитися від громадянства країни-окупанта. Мова про Микиту Гайкіна, який представляє норвезький клуб Буде-Глімт.

Журналіст Ян Петтер Сальведт повідомив, що 30-річний голкіпер подав документи на отримання норвезького паспорта. У підсумку його заяву було схвалено.

Відтепер Микита представлятиме Норвегію та навіть матиме шанс зіграти на чемпіонаті світу-2026. Гайкін так і не був заграний за збірну Росії, тоді як норвежці кваліфікувались на турнір і тепер можуть заграти Микиту.

Що відомо про Микиту Гайкіна?

Зазначимо, що Гайкін народився в Ізраїлі, але вже у віці двох років повернувся з батьками в Росію. Там він почав займатися футболом і ще дитиною поїхав закордон.

Микита навчався в академіях кількох клубів з Англії, тоді як на дорослому рівні дебютував у португальському Насьоналі. В Росію воротар повернувся лише на рік у 2015-му, де грав за Мордовію та Кубань.

