18-летний пловец получил единственную медаль для Украины на чемпионате Европы, побив мировой рекорд

В минувшие выходные состоялся чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Краньской Горе (Словения). Украинский пловец Никита Шеремет показал отличное выступление на соревнованиях.

18-летний одессит в последний день турнира завоевал серебряную медаль для Украины. Кроме того, он установил два рекорда в финальном заплыве на 50 метров вольным стилем, сообщает 24 канал.

Какие рекорды побил Шеремет?

Перед началом заплыва Шеремет был обладателем мирового достижения среди юниоров на этой дистанции. Он проплыл дистанцию, показав время – 20,84 секунды и побил национальный и молодежный мировой рекорд.

В финальном заплыве чемпионата Европы в Краньской Горе украинский пловец в одно время с французом Максимом Груссе коснулся борта – 20,81 секунды. Таким образом он установил новый мировой и европейский рекорд, а также обновил национальное достижение среди юниоров.

Шеремет завоевал "серебро" на ЧЕ по плаванию: смотрите видео

Есть ли у Шеремета олимпийские цели?

Украинский пловец в интервью XSPORT рассказал о главных целях на данном этапе своей карьеры. Он отметил, что хочет выступать на Олимпийских играх в 2028 году, а также оценил свои шансы на соревнованиях.

"На дистанции 50 м кролем норматив на Олимпийские игры-2024 равнялся 21,96. Мой лучший результат (21,75) был бы 12-м на Олимпийских играх-2024. И, по такому, можно сказать, смешным совпадением, это был бы результат как раз перед Владиславом Буховым – ведущим украинским спринтером, который принимал участие в Париже-2024. Поэтому мои шансы на выполнение норматива достаточно высоки", – высказался пловец.

Что известно о Шеремете?