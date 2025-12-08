18-річний плавець здобув єдину медаль для України на чемпіонаті Європи, побивши світовий рекорд

Минулими вихідними відбувся чемпіонат Європи з плавання на короткій воді у Краньській Горі (Словенія). Український плавець Микита Шеремет показав чудовий виступ на змаганнях.

18-річний одесит в останній день турніру завоював срібну медаль для України. Окрім того, він встановив два рекорди у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем, повідомляє 24 канал.

Які рекорди побив Шеремет?

Перед початком запливу Шеремет був володарем світового досягнення серед юніорів на цій дистанції. Він проплив дистанцію, показавши час – 20,84 секунди і побив національний та молодіжний світовий рекорд.

У фінальному запливі чемпіонату Європи у Краньській Горі український плавець в один час із французом Максимом Груссе торкнувся борту – 20,81 секунди. Таким чином він встановив новий світовий та європейський рекорд, а також оновив національне досягнення серед юніорів.

Шеремет завоював "срібло" на ЧЄ з плавання: дивіться відео

Чи у Шеремета є олімпійські цілі?

Український плавець в інтерв'ю XSPORT розповів про найголовніші цілі на даному етапі своєї кар'єри. Він наголосив, що хоче виступати на Олімпійських іграх у 2028 році, а також оцінив свої шанси на змаганнях.

"На дистанції 50 м кролем норматив на Олімпійські ігри-2024 дорівнював 21,96. Мій найкращий результат (21,75) був би 12-м на Олімпійських іграх-2024. І, за таким, можна сказати, смішним співпадінням, це був би результат як раз перед Владиславом Буховим – провідним українським спринтером, який брав участь в Парижі-2024. Тож мої шанси на виконання нормативу достатньо високі", – висловився плавець.

Що відомо про Шеремета?