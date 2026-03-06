Оба игрока в последние годы имели проблемы с трудоустройством. Теперь они будут защищать цвета Вахша, сообщила инстаграм-страница клуба.
Как Вахш объявил о подписании украинцев?
Команда, которая еще пару лет назад носила название Хатлон, обнародовала фотографии, где Никита Татарков и Дмитрий Фастов изображены посреди гор в компании тигра – талисмана клуба.
Пресс-служба Вахша рассказала, что оба украинца являются опытными игроками, которые не только выступали в УПЛ, но и доказывали свой класс за пределами собственной страны.
Интересно, что в составе Вахша уже были двое наших соотечественников – защитник Сергей Яворский и нападающий Константин Черний.
Контракты Татаркова и Фастова рассчитаны до 31 декабря 2026 года.
Что известно о Татаркове и Фастове?
- По информации Transfermarkt, Никита Татарков является воспитанником запорожского футбола. После Металлурга играл на уровне чемпионата Украины за Черноморец и Кривбасс.
- Несколько раз пытался закрепиться за границей – в белорусском Солигорске и армянском Пюнике. Последним клубом была Ворскла, которая сейчас имеет большие финансовые проблемы.
- Под руководством Александра Петракова Татарков провел 10 матчей за сборные Украины U-19 и U-20.
- Дмитрий Фастов был в академии киевского Динамо, Впоследствии играл за Ингулец, Верес, Оболонь, Николаев, Кремень, ЛНЗ, Карпаты, Металлист, Левый Берег и Подолье из Хмельницкого.
- Непродолжительное время голкипер выступал в Португалии, Франции и Польше в клубах низших дивизионов.
- У Фастова 14 матчей за сборную U-17 и U-18, которые тренировал Олег Кузнецов.