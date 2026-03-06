Оба игрока в последние годы имели проблемы с трудоустройством. Теперь они будут защищать цвета Вахша, сообщила инстаграм-страница клуба.

Смотрите также "Ты – мусор, понял?": в сети показали видео, как футболист разбирался с полицейскими и ТЦК

Как Вахш объявил о подписании украинцев?

Команда, которая еще пару лет назад носила название Хатлон, обнародовала фотографии, где Никита Татарков и Дмитрий Фастов изображены посреди гор в компании тигра – талисмана клуба.

Пресс-служба Вахша рассказала, что оба украинца являются опытными игроками, которые не только выступали в УПЛ, но и доказывали свой класс за пределами собственной страны.

Интересно, что в составе Вахша уже были двое наших соотечественников – защитник Сергей Яворский и нападающий Константин Черний.

Контракты Татаркова и Фастова рассчитаны до 31 декабря 2026 года.

Что известно о Татаркове и Фастове?