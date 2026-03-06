Обидва гравці в останні роки мали проблеми з працевлаштуванням. Тепер вони захищатимуть кольори Вахша, повідомила інстаграм-сторінка клубу.

Дивіться також "Ти – мусор, поняв?": у мережі показали відео, як футболіст розбирався з поліцейськими і ТЦК

Як Вахш оголосив про підписання українців?

Команда, яка ще пару років тому носила назву Хатлон, оприлюднила світлини, де Микита Татарков і Дмитро Фастов зображені посеред гір у компанії тигра – талісмана клубу.

Пресслужба Вахша розповіла, що обидва українці є досвідченими гравцями, які не лише виступали в УПЛ, але й доводили свій клас поза межами власної країни.

Цікаво, що у складі Вахша вже були двоє наших співвітчизників – захисник Сергій Яворський і нападник Костянтин Черній.

Контракти Татаркова і Фастова розраховані до 31 грудня 2026 року.

Що відомо про Татаркова і Фастова?