Обидва гравці в останні роки мали проблеми з працевлаштуванням. Тепер вони захищатимуть кольори Вахша, повідомила інстаграм-сторінка клубу.
Як Вахш оголосив про підписання українців?
Команда, яка ще пару років тому носила назву Хатлон, оприлюднила світлини, де Микита Татарков і Дмитро Фастов зображені посеред гір у компанії тигра – талісмана клубу.
Пресслужба Вахша розповіла, що обидва українці є досвідченими гравцями, які не лише виступали в УПЛ, але й доводили свій клас поза межами власної країни.
Цікаво, що у складі Вахша вже були двоє наших співвітчизників – захисник Сергій Яворський і нападник Костянтин Черній.
Контракти Татаркова і Фастова розраховані до 31 грудня 2026 року.
Що відомо про Татаркова і Фастова?
- За інформацією Transfermarkt, Микита Татарков є вихованцем запорізького футболу. Після Металурга грав на рівні чемпіонату України за Чорноморець і Кривбас.
- Кілька разів намагався закріпити за кордоном – у білоруському Солігорську і вірменському Пюніку. Останнім клубом була Ворскла, яка зараз має великі фінансові проблеми.
- Під керівництвом Олександра Петракова Татарков провів 10 матчів за збірні України U-19 і U-20.
- Дмитро Фастов був в академії київського Динамо, згодом грав за Інгулець, Верес, Оболонь, Миколаїв, Кремінь, ЛНЗ, Карпати, Металіст, Лівий Берег і Поділля з Хмельницького.
- Нетривалий час голкіпер виступав у Португалії, Франції і Польщі у клубах нижчих дивізіонів.
- У Фастова 14 матчів за збірну U-17 та U-18, які тренував Олег Кузнєцов.