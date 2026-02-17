Інцидент став продовженням історії, через яку гравця вже вирішили звільнити з команди. Кадри швидко розлетілися мережею і викликали нову хвилю обурення, передає 24 Канал.

Як розгорівся конфлікт?

На опублікованому відео Колесник у грубій формі звертається спочатку до правоохоронця та представника територіального центру комплектування. Під час суперечки він використовує образливі вислови та поводиться провокативно.

Згодом він завдає удару в обличчя працівнику ТЦК.

Як Колесник "розбирався" з працівниками поліції і ТЦК: дивитися відео

Наслідки для кар'єри

Після розголосу футболіста відсторонили від тренувань і оголосили про розірвання контракту.

У мережі ж користувачі закликають правоохоронні органи дати правову оцінку його діям, адже скандал уже вийшов далеко за межі спортивної історії.

Що відомо про Данила Колесника?