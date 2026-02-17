Інцидент став продовженням історії, через яку гравця вже вирішили звільнити з команди. Кадри швидко розлетілися мережею і викликали нову хвилю обурення, передає 24 Канал.
Як розгорівся конфлікт?
На опублікованому відео Колесник у грубій формі звертається спочатку до правоохоронця та представника територіального центру комплектування. Під час суперечки він використовує образливі вислови та поводиться провокативно.
Згодом він завдає удару в обличчя працівнику ТЦК.
Як Колесник "розбирався" з працівниками поліції і ТЦК: дивитися відео
Наслідки для кар'єри
Після розголосу футболіста відсторонили від тренувань і оголосили про розірвання контракту.
У мережі ж користувачі закликають правоохоронні органи дати правову оцінку його діям, адже скандал уже вийшов далеко за межі спортивної історії.
Що відомо про Данила Колесника?
- За інформацією офіційного сайту ковалівців, Данило Колесник є гравцем Колос-2. 24-річний футболіст виступає на позиції нападника.
- Раніше грав за клуби: Арсенал (Київ), Ворскла (Полтава), МСМ Академі (Прага), Колос (Ковалівка), ВПК-Агро (Дніпропетровська область), Минай, Дружба (Мирівка) та Лівий берег.
- Фарм-клуб ковалівців Колос-2 виступає у Другій лізі чемпіонату України.