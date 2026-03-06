Укр Рус
6 марта, 11:39
2

Экс-футболисты украинской сборной покинули Украину ради работы в Таджикистане

Андрей Олейник
Основные тезисы
  • Клуб Вахш из Таджикистана подписал экс-игроков сборной Украины Никиту Татаркова и Дмитрия Фастова.
  • Контракты игроков рассчитаны до 31 декабря 2026 года, и они уже имели опыт выступлений за рубежом.

Клуб Вахш из чемпионата Таджикистана объявил о подписании двух бывших футболистов юношеских и молодежных сборных Украины. В экзотическое первенство перешли Никита Татарков и Дмитрий Фастов.

Оба игрока в последние годы имели проблемы с трудоустройством. Теперь они будут защищать цвета Вахша, сообщила инстаграм-страница клуба.

Как Вахш объявил о подписании украинцев?

Команда, которая еще пару лет назад носила название Хатлон, обнародовала фотографии, где Никита Татарков и Дмитрий Фастов изображены посреди гор в компании тигра – талисмана клуба.

Пресс-служба Вахша рассказала, что оба украинца являются опытными игроками, которые не только выступали в УПЛ, но и доказывали свой класс за пределами собственной страны.

Интересно, что в составе Вахша уже были двое наших соотечественников – защитник Сергей Яворский и нападающий Константин Черний.

Контракты Татаркова и Фастова рассчитаны до 31 декабря 2026 года.

Что известно о Татаркове и Фастове?

  • По информации Transfermarkt, Никита Татарков является воспитанником запорожского футбола. После Металлурга играл на уровне чемпионата Украины за Черноморец и Кривбасс.
  • Несколько раз пытался закрепиться за границей – в белорусском Солигорске и армянском Пюнике. Последним клубом была Ворскла, которая сейчас имеет большие финансовые проблемы.
  • Под руководством Александра Петракова Татарков провел 10 матчей за сборные Украины U-19 и U-20.
  • Дмитрий Фастов был в академии киевского Динамо, Впоследствии играл за Ингулец, Верес, Оболонь, Николаев, Кремень, ЛНЗ, Карпаты, Металлист, Левый Берег и Подолье из Хмельницкого.
  • Непродолжительное время голкипер выступал в Португалии, Франции и Польше в клубах низших дивизионов.
  • У Фастова 14 матчей за сборную U-17 и U-18, которые тренировал Олег Кузнецов.