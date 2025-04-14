"Повлияло на отношения": олимпийская чемпионка разошлась с девушкой

Никола Адамс поделилась откровенным признанием относительно личной жизни. Двукратная олимпийская чемпионка по боксу рассказала, что разошлась со своей девушкой.

Пара находилась в отношениях в течение семи лет. Причиной для расставания стало увлечение партнерши Адамс, сообщает 24 канал со ссылкой на The Sun.

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Почему Адамс разошлась с девушкой

Боксерша встречалась с моделью Элой Берг. Причиной для расставания стало то, что девушка Николы Адамс продавала обнаженные фото на платформе для взрослых OnlyFans.

Адамс призналась, что она всегда поддерживала работу Берг, даже карьеру на OnlyFans. Никола отметила, что всегда гордилась Элой, особенно ее уверенностью и независимостью.

Однако, как бы я ни уважала то, что она делает, я не могу отрицать, что это повлияло на наши отношения,

– сказала Адамс.

Интересно, что Берг и Адамс имеют общего ребенка. Двухлетний Тейлор Нейт появился у пары с помощью ЭКО и яйцеклетки двукратной олимпийской чемпионки по боксу.

Отцовство меняет твой взгляд на многие вещи, и мне пришлось быть по-настоящему честной с собой относительно своих эмоций и того, что лучше для нашей семьи. Мы впервые обсудили идею развода пять месяцев назад и пришли к решению в течение некоторого времени, – добавила спортсменка.

Напомним, что Никола Адамс торжествовала на Олимпийских играх в Лондоне и Рио. В свое время британка победила на чемпионате мира в 2016 году, а затем перешла в профи, где провела 6 поединков – 5 побед и 1 ничья.

Адамс вынужденно завершила боксерскую карьеру. Причиной стал разрыв зрачка и в результате ухудшение зрения у Николы.