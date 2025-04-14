Пара перебувала у відносинах протягом семи років. Причиною для розставання стало захоплення партнерки Адамс, повідомляє 24 канал із посиланням на The Sun.

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Чому Адамс розійшлась з дівчиною

Боксерка зустрічалась із моделлю Елой Берг. Причиною для розставання стало те, що дівчина Ніколи Адамс продавала оголені фото на платформі для дорослих OnlyFans.

Адамс зізналась, що вона завжди підтримувала роботу Берг, навіть кар'єру на OnlyFans. Нікола наголосила, що завжди пишалась Елою, особливо її впевненістю та незалежністю.

Однак, хоч би як я поважала те, що вона робить, я не можу заперечувати, що це вплинуло на наші стосунки,

– сказала Адамс.

Цікаво, що Берг та Адамс мають спільну дитину. Дворічний Тейлор Нейт з'явився у пари за допомогою ЕКЗ та яйцеклітини дворазової олімпійської чемпіонки з боксу.

Батьківство змінює твій погляд на багато речей, і мені довелося бути по-справжньому чесною із собою щодо своїх емоцій і того, що краще для нашої родини. Ми вперше обговорили ідею розлучення п'ять місяців тому і дійшли рішення протягом деякого часу, – додала спортсменка.

Нагадаємо, що Нікола Адамс тріумфувала на Олімпійських іграх у Лондоні та Ріо. Свого часу британка перемогла на чемпіонаті світу у 2016 році, а згодом перейшла у профі, де провела 6 поєдинків – 5 перемог та 1 нічия.

Адамс вимушено завершила боксерську кар'єру. Причиною став розрив зіниці та у результаті погіршення зору у Ніколи.