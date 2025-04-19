В ДТП погиб экс-футболист сборной Хорватии
- В ДТП вблизи города Карловац погиб бывший футболист сборной Хорватии Никола Покривач, а также еще один человек, пострадали трое.
- Покривач завершил профессиональную карьеру из-за болезни в 2015 году и стал тренером, ранее играл за несколько известных клубов и сборную Хорватии на Евро-2008.
Вблизи города Карловац произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб бывший футболист сборной Хорватии Никола Покривач.
Бывший игрок сборной Хорватии возвращался с тренировки и впоследствии попал в ДТП. Трагедия произошла вблизи хорватского города Карловац.
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Жуткая трагедия в Хорватии
В ДТП пострадали 4 автомобиля. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и трех пострадавших, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу сборной Хорватии.
С 2015 года Покривач боролся с тяжелым заболеванием, которое заставило его покинуть профессиональный футбол. Он продолжил спортивную деятельность и стал тренером.
За свою карьеру хорватский футболист играл в составе Монако, Ред Булл Зальцбург, Динамо Загреб и Риеки. Со сборной Хорватии Никола Покривач доходил до четвертьфинала Евро-2008.