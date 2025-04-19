В ДТП погиб экс-футболист сборной Хорватии

Вблизи города Карловац произошло смертельное ДТП. В результате аварии погиб бывший футболист сборной Хорватии Никола Покривач.

Бывший игрок сборной Хорватии возвращался с тренировки и впоследствии попал в ДТП. Трагедия произошла вблизи хорватского города Карловац.

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Жуткая трагедия в Хорватии

В ДТП пострадали 4 автомобиля. По состоянию на сейчас известно о двух погибших и трех пострадавших, пишет 24 канал со ссылкой на пресс-службу сборной Хорватии.

С 2015 года Покривач боролся с тяжелым заболеванием, которое заставило его покинуть профессиональный футбол. Он продолжил спортивную деятельность и стал тренером.

За свою карьеру хорватский футболист играл в составе Монако, Ред Булл Зальцбург, Динамо Загреб и Риеки. Со сборной Хорватии Никола Покривач доходил до четвертьфинала Евро-2008.