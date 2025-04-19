Колишній гравець збірної Хорватії повертався з тренування і згодом потрапив у ДТП. Трагедія трапилась поблизу хорватського міста Карловац.

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Моторошна трагедія у Хорватії

У ДТП постраждали 4 автівки. Станом на зараз відомо про двох загиблих та трьох постраждалих, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу збірної Хорватії.

З 2015 року Покрівач боровся з важким захворюванням, яке змусило його покинути професіональний футбол. Він продовжив спортивну діяльність і став тренером.

За свою кар'єру хорватський футболіст грав у складі Монако, Ред Булл Зальцбург, Динамо Загреб та Рієки. Зі збірною Хорватії Нікола Покрівач доходив до чвертьфіналу Євро-2008.