Николай Балакин станет главным судьей матча между ПСЖ и "Слованом" из Братиславы, который состоится в Париже на стадионе "Стад-де-Пренс" 9 сентября, сообщает 24 Канал.

Украинские арбитры на матче ЛЧ

По официальным данным УЕФА, матч между "Пари Сен-Жермен" и "Слованом" будет судить бригада рефери во главе с Николаем Балакиным. Ассистентами на линиях станут Александр Беркут и Виктор Матяш. А роль резервного арбитра возьмет на себя Дмитрий Панчишин.

Не из Украины будут только арбитр ВАР Майкл Салисбери из Англии и его помощник Матей Юг из Словении.

Россиянин на поле

Интересно, что УЕФА доверила украинцам матч, в котором обе команды имеют в составе наших соотечественников. В "ПСЖ" это Илья Забарный, а в "Словане" сразу двое футболистов с украинским паспортом – Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич. Участие последнего в матче находится под большим вопросом из-за травмы.

В то же время есть и неприятный момент: за парижан может выйти на поле российский голкипер Матвей Сафонов. Поэтому возникает вопрос: учли ли в руководящем органе европейского футбола, что украинские арбитры могут отказаться от приветствия этого одноклубника Ильи Забарного.