Микола Балакін стане головним суддею зустрічі ПСЖ та Слована з Братислави, який відбудеться у Парижі на арені "Стад-де-Пренс" 9 вересня, пише 24 Канал.

Українські арбітри на матчі ЛЧ

За офіційними даними УЄФА, гру Парі Сен-Жермен та Слована розсудить бригада рефері на чолі з Миколою Балакіним. Асистентами на лініях стануть Олександр Беркут та Віктор Матяш. А роль резервного арбітра візьме на себе Дмитро Панчишин.

Не з України будуть тільки арбітр ВАР Майкл Салісбері з Англії та його помічник Матей Юг зі Словенії.

Росіянин на полі

Цікаво, що УЄФА довірила українцям протистояння, у якому обидві команди мають у складі наших співвітчизників. У ПСЖ це Ілля Забарний, а у Словані одразу двоє футболістів з українським паспортом – Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич. Участь останнього в матчі під великим питанням через травму.

Водночас є й неприємний момент: за парижан зіграти може російський голкіпер Матвєй Сафонов. Тож виникає питання, чи врахували в керівному органі європейського футболу, що українські арбітри можуть відмовитися від привітання з цим одноклубником Іллі Забарного.