Украинские судьи будут судить матч победителей Лиги чемпионов

Уже в первом туре основного раунда Лиги чемпионов один из матчей пройдет под руководством украинской судейской бригады. Нашим арбитрам доверили матч между действующими победителями главного еврокубка.

Николай Балакин станет главным судьей матча между ПСЖ и "Слованом" из Братиславы, который состоится в Париже на стадионе "Стад-де-Пренс" 9 сентября, сообщает 24 Канал.

Украинские арбитры на матче ЛЧ

По официальным данным УЕФА, матч между "Пари Сен-Жермен" и "Слованом" будет судить бригада рефери во главе с Николаем Балакиным. Ассистентами на линиях станут Александр Беркут и Виктор Матяш. А роль резервного арбитра возьмет на себя Дмитрий Панчишин.

Не из Украины будут только арбитр ВАР Майкл Салисбери из Англии и его помощник Матей Юг из Словении.

Россиянин на поле

Интересно, что УЕФА доверила украинцам матч, в котором обе команды имеют в составе наших соотечественников. В "ПСЖ" это Илья Забарный, а в "Словане" сразу двое футболистов с украинским паспортом – Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич. Участие последнего в матче находится под большим вопросом из-за травмы.

В то же время есть и неприятный момент: за парижан может выйти на поле российский голкипер Матвей Сафонов. Поэтому возникает вопрос: учли ли в руководящем органе европейского футбола, что украинские арбитры могут отказаться от приветствия этого одноклубника Ильи Забарного.