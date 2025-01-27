Украинский арбитр снова будет сидеть матч Лиги чемпионов

Украинская бригада арбитров будет работать на матче Лиги чемпионов. Они рассудят матч 8-го тура между Штурмом и Лейпцигом.

В среду, 29 января, состоятся матчи 8-го тура Лиги чемпионов. В одном из них на поле сойдутся Штурм и Лейпциг.

Читайте также В Карпатах рассказали, будут ли выкупать легионеров-бриллиантов из Бразилии

Балакин рассудит матч Лиги чемпионов

Вместе с Николаем на поединке будут работать Александр Беркут, Виктор Матяш и Виталий Романов, пишет 24 канал со ссылкой на сайт УЕФА.

В частности будут работать со швейцарцами на VAR, в составе Федая Сана и Лукаса Фендриха.

Это уже третье назначение Николая Балакина на игру основного этапа Лиги чемпионов в этом сезоне. Ранее они работали на матчах Спарта – Брест и Байер – РБ Зальцбург.

Обратите внимание! Матч Штурм – Лейпциг состоится 29 января в 22:00.

Отметим, что главный тренер РБ Лейпциг критиковал Николая Балакина за его решение.