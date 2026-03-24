17-летний хмельницкий теннисист, который отказывался говорить на украинском, будет играть за Узбекистан
- Украинский теннисист Никита Белозерцев сменил гражданство на узбекское, что подтверждено на сайте ITF.
- Белозерцев оказался в центре скандала, отказавшись общаться на украинском на пресс-конференции, предпочитая английский или русский.
Украинский теннисист Никита Белозерцев, уроженец Хмельницкого, рассматривал возможность смены гражданства. Во вторник, 24 марта, стало известно о его окончательном решении.
Он официально сменил гражданство на узбекское. Эта информация указана в его профиле на сайте ITF.
Что известно о Белозерцеве?
17-летний теннисист, является первой ракеткой Украины среди юниоров. Он добивался успехов на международных турнирах и был перспективным спортсменом в своей возрастной категории.
В январе Белозерцев защищал цвета Украины на юниорском Australian Open, где потерпел поражение в третьем раунде от тайваньского теннисиста Чэнь Куань-Шоу.
По информации СМИ, Белозерцев рассматривал возможность смены гражданства с украинского на болгарское.
Что известно о скандале с Белозерцевым?
На юниорском Уимблдоне-2025 Белозерцев оказался в центре языкового скандала во время пресс-конференции он отказался общаться на украинском языке с изданием "Чемпион", отдавая предпочтение только английскому или русскому.
Его тренер, болгарин Стефан Пантов, сообщил журналистам, что интервью с Никитой будет возможно только на этих языках.
Сам спортсмен комментариев не давал, что привело к отмене пресс встречи.