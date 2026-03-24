Sport News 24 Теннис 17-летний хмельницкий теннисист, который отказывался говорить на украинском, будет играть за Узбекистан
24 марта, 16:30
17-летний хмельницкий теннисист, который отказывался говорить на украинском, будет играть за Узбекистан

Александра Власова
Основные тезисы
  • Украинский теннисист Никита Белозерцев сменил гражданство на узбекское, что подтверждено на сайте ITF.
  • Белозерцев оказался в центре скандала, отказавшись общаться на украинском на пресс-конференции, предпочитая английский или русский.

Украинский теннисист Никита Белозерцев, уроженец Хмельницкого, рассматривал возможность смены гражданства. Во вторник, 24 марта, стало известно о его окончательном решении.

Он официально сменил гражданство на узбекское. Эта информация указана в его профиле на сайте ITF.

Что известно о Белозерцеве?

17-летний теннисист, является первой ракеткой Украины среди юниоров. Он добивался успехов на международных турнирах и был перспективным спортсменом в своей возрастной категории.

В январе Белозерцев защищал цвета Украины на юниорском Australian Open, где потерпел поражение в третьем раунде от тайваньского теннисиста Чэнь Куань-Шоу.

По информации СМИ, Белозерцев рассматривал возможность смены гражданства с украинского на болгарское.

Что известно о скандале с Белозерцевым?

  • На юниорском Уимблдоне-2025 Белозерцев оказался в центре языкового скандала во время пресс-конференции он отказался общаться на украинском языке с изданием "Чемпион", отдавая предпочтение только английскому или русскому.

  • Его тренер, болгарин Стефан Пантов, сообщил журналистам, что интервью с Никитой будет возможно только на этих языках.

  • Сам спортсмен комментариев не давал, что привело к отмене пресс встречи.