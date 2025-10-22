Умер выдающийся украинский тренер Николай Благодарный

Украинское спортивное сообщество всколыхнула печальная новость. Оборвалась жизнь выдающегося тренера по волейболу Николая Благодарного.

Его сердце остановилось 21 октября после длительной болезни, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФВУ. Николаю Петровичу был 71 год.

Что известно о Николае Благодарном?

Он родился 24 июня 1954 года в Харькове. В школьном возрасте занимался активно футболом, где имел значительные успехи.

Однако с этим видом спорта пришлось попрощаться из-за травмы. После перенесенной операции врачи порекомендовали заняться чем-то другим, бесконтактным и менее травматичным.

Именно так Николай Благодарный попал в волейбол. Учась в Харьковском автодорожном институте, его склонность к этому виду спорта и на третьем курсе по приказу заведующего кафедрой он начал тренировать студенческую волейбольную команду.

В 1980 – 1986 годах молодой наставник тренировал мужскую и женскую команды педагогического института в Мелитополе, а после окончания факультета физического воспитания переехал в Геническ на Херсонщине.

В общем Николай Петрович имел более 40-летнюю тренерскую карьеру. Он воспитал более, чем 30 мастеров спорта, а также семерых игроков национальной сборной Украины.

Под его руководством харьковская Юракадемия и черниговский Буревестник провели ряд мощных сезонов. Также тренировал студенческую и полицейскую сборные Украины.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Благодарного. Светлая память!

Напомним, что накануне умер 101-летний чемпион мира и Европы Георгий Чижевский. Он был рекордсменом континента и продолжал заниматься плаванием даже в очень почтенном возрасте.

