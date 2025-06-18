Известный украинский футболист сменил клуб в Европе

Украинский футболист Николай Кухаревич перешел в другой европейский клуб. На этот раз он переедет в Словакию.

Украинский нападающий стал игроком братиславского Слована. Он подписал полноценный контракт на 4 года, пишет 24 канал со ссылкой на ФК Слован.

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Кухаревич перешел в Слован

В новом клубе украинец выбрал себе номер 9.

До этого нападающий выступал за валлийский Свонси. В сезоне-2024/2025 он на правах аренды провел в шотландском Гиберниане и в конце сезона клуб занял третью позицию в чемпионате.

Также Кухаревич играл во львовском Рухе, после чего играл за Труа, Левен и несколько британских клубов.

Справка. В сезоне-2024/2025 Николай Кухаревич сыграл 28 матчей за Гиберниан, в которых забил 7 голов.

Отметим, что сейчас Слован является действующим чемпионом Словакии и в новом сезоне будет готовиться к участию в квалификации Лиги чемпионов. В составе команды уже выступает один украинец Даниил Игнатенко.