В воскресенье, 24 августа, состоялся комбинированный обмен пленными. В родную страну в праздничный день вернулось 146 украинцев.

Среди них был и известный представитель спорта Николай Кушнарев. Он был волейболистом клуба Буревестник-ШВСМ, сообщает 24 Канал со ссылкой на 0462.

Что известно о Николае Кушнареве?

Спортсмен получил серьезную травму плеча в сезоне-2013/2014, после чего завершил выступления на профессиональном уровне. Он сразу начал новую карьеру, но теперь уже военную.

Кушнарев вступил в ряды Национальной гвардии Украины в 2014 году. Он долгое время работал в охране Чернобыльской АЭС, где и встретил начало полномасштабного вторжения.

В первый его день россияне оккупировали этот стратегически важный объект, а бывший спортсмен оказался в плену. За все это время Николаю удалось написать своей жене только два письма – в сентябре 2022 года и в августе 2025.

В течение этого ужасного периода спортсмена пытались сломать, а российские пропагандисты даже сняли видео с ним. Они убеждали Кушнарева в том, что он якобы не нужен Украине, однако в интервью волейболист не сказал ни одного плохого слова о родной стране.

Все это время его жена Наталья регулярно ходила на акции в поддержку пленных. К счастью, они снова смогли увидеться.

К слову. Николай Кушнарев четыре года выступал в составе черниговского клуба Буревестник-ШВСМ. Лучшими результатами команды становились четвертые места в Суперлиге в сезонах 2012/2013 и 2013/2014.

Напомним, что накануне еще один экс-игрок Буревестника-ШВСМ вернулся из плена. Никита Калиберда попал в неволю весной 2022 года, во время обороны Мариуполя.