Бывший капитан Динамо назвал причину провала "бело-синих" в первой половине сезона
- Николай Морозюк считает, что Александр Шовковский потерял связь с подопечными, что привело к плохим результатам Динамо.
- Морозюк отмечает, что провальные выступления команды были не только из-за игроков, но и из-за недостаточного комплексного подхода к решению проблем.
Киевское Динамо является бесспорным грандом украинского футбола. "Бело-синие" приучили фанатов к борьбе за титулы на внутренней арене в каждом сезоне и достойному представлению нашей страны в еврокубках.
Однако в кампании-2025/2026 столичный клуб побил ряд антирекордов, из-за чего получил немало критики от экспертов и фанатов. Своим мнением о выступлениях "бело-синих" в первой части сезона поделился бывший футболист киевлян Николай Морозюк, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.
Что сказал Морозюк о выступлениях Динамо?
Он назвал причины неудачных результатов команды. Экс-капитан динамовцев отметил, что знает внутреннюю кухню, а картинка со стороны дает ему возможность делать свой личный анализ.
Николай считает, что на определенном этапе Александр Шовковский потерял связь с подопечными, а со стороны футболистов на поле не было жизни. В конце концов они не выдержали давления и команда посыпалась.
В Динамо всегда приходится действовать под давлением. И уже при первом же неудачном результате идет критика. В такие моменты на первый план должен выходить главный тренер, который не должен дать игрокам опуститься в психологическую яму. Но когда после первой, второй, третьей осечки команда начинала играть, то по лицам ребят видно, что они не верят в свои силы,
– заявил Морозюк
При этом бывший футболист Динамо считает, что в провальных результатах виноваты не только игроки. Он убежден, что у них есть нужный уровень, чтобы выступать лучше и исправить неприятную ситуацию во второй половине сезона.
"К подобным проблемам нужно подходить комплексно, а не обвинять только футболистов. У Динамо было много ярких побед и на это все равняются, но сегодня есть сегодня. Тем не менее, я не верю, что в Динамо критически слабые исполнители. При качественном подходе к работе все должно наладиться", – сказал Николай.
К слову. В осенней части кампании-2025/2026 киевляне проиграли четыре подряд матча в Украинской Премьер-лиге, установив клубный антирекорд. До того они ни разу не имели серии даже из трех фиаско в чемпионате.
Что известно о выступлениях Динамо в сезоне?
"Бело-синие" успешно начали кампанию в УПЛ, но впоследствии выиграли лишь в одной игре из десяти, после чего опустились в середину турнирной таблицы. Сейчас динамовцы отстают от ЛНЗ, который является лидером чемпионата, на девять очков, поднявшись на четвертую строчку после двух последних побед.
В еврокубках киевляне начинали свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но не смогли ее преодолеть, впоследствии проиграли и в отборе Лиги Европы, опустившись в Лигу конференций. В этом турнире киевляне не смогли пробиться в плей-офф – набрали шесть зачетных баллов и заняли лишь 27 позицию.
В Кубке Украины "бело-синие" дошли пока до четвертьфинала, пройдя Александрию и Шахтер. В следующей стадии турнира они сыграют с Ингульцом.
В общем столичный клуб в сезоне-2025/2026 сыграл 30 официальных матчей. В них он одержал лишь 14 побед при пяти ничьих и 11 поражениях.