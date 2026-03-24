Бывший футболист рассказал Денису Бойко, что провел два дня за решеткой. Он отметил, что мог остаться там дольше, если бы не его статус игрока основного состава, тогда как другие участники инцидента были дублерами.
Причина ареста Николая Павлова?
Причиной ареста стала драка в ресторане после футбольного матча. По словам Павлова, его жена уехала рожать, поэтому после вечеринки он вместе с друзьями планировал переночевать в своей трехкомнатной квартире.
Конфликт возник во время употребления алкоголя молодыми игроками. Ситуацию осложнило то, что среди присутствующих оказались люди в гражданском, которые оказались работниками милиции.
За футболистов вступились музыканты, которые присутствовали во время инцидента.
Футболист признался, что если бы ему не повезло выйти из-под ареста, карьера могла бы завершиться.
Стопроцентно повезло. Иначе все могло бы закончиться с футболом,
– отметил Павлов.
Что известно о Николае Павлове?
Играл на позициях защитника и полузащитника в клубах высшей лиги СССР, среди которых Динамо Минск, Черноморец и Днепр, с которым стал чемпионом СССР в 1983 году.
По данным Википедии, после завершения игровой карьеры Павлов стал успешным тренером. Он возглавлял Динамо Киев, Днепре, Ильичевец Мариуполь, Ворсклу (выиграл Кубок Украины 2008/2009) и другие клубы. Также трижды работал главным тренером сборной Украины.
Сейчас он руководит Всеукраинским объединением тренеров по футболу и является почетным президентом Левого Берега. За заслуги в футболе получил звание Заслуженного тренера Украины и Орден "За заслуги" 3-й степени.