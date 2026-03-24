Колишній футболіст розповів Денису Бойку, що провів два дні за ґратами. Він зазначив, що міг залишитися там довше, якби не його статус гравця основного складу, тоді як інші учасники інциденту були дублерами.

Причина арешту Миколи Павлова?

Причиною арешту стала бійка в ресторані після футбольного матчу. За словами Павлова, його дружина поїхала народжувати, тож після вечірки він разом із друзями планував переночувати у своїй трикімнатній квартирі.

Конфлікт виник під час вживання алкоголю молодими гравцями. Ситуацію ускладнило те, що серед присутніх виявилися люди в цивільному, які виявилися працівниками міліції.

За футболістів заступилися музиканти, які були присутні під час інциденту.

Футболіст зізнався, що якби йому не пощастило вийти з-під арешту, кар'єра могла б завершитися.

Стовідсотково пощастило. Інакше все могло б закінчитися з футболом,

– зазначив Павлов.

Що відомо про Миколу Павлова?