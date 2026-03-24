Команда Сергія Реброва продовжує боротьбу за путівку на мундіаль і вже знає можливих опонентів на наступному етапі. Одним із ключових матчів стане протистояння Польщі та Албанії, яке визначить суперника для переможця поєдинку України проти Швеції, повідомляє 24 Канал.

В якому стані підходить до матчу Польща?

Збірна Польщі традиційно вважається сильнішою за албанців як за рівнем індивідуальної майстерності, так і за досвідом виступів на великих турнірах. Команда має у складі низку футболістів із топчемпіонатів, а лідером атаки залишається один із найкращих бомбардирів Європи Роберт Левандовскі.

У кваліфікації поляки стабільно набирали очки та зуміли фінішувати серед претендентів на плей-оф, що підтверджує їхній статус фаворита.

Албанія здатна здивувати

Втім, недооцінювати Албанію небезпечно. Балканська збірна останніми роками значно додала в організації гри, а її лідери виступають у сильних європейських клубах. Саме завдяки цьому албанці змогли пробитися до вирішальної стадії відбору та нав'язати боротьбу більш рейтинговим суперникам.

У своїй відбірковій групі Албанія поступалася першим місцем лише збірній Англії, водночас змогла випередити непросту команду Сербії.