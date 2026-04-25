Для туринського клубу це шанс наздогнати суперників, в той час як господарі сподіваються не відпустити далеко Наполі. Матч Мілан – Ювентус розпочнеться 26 квітня о 21:45, повідомляє 24 Канал.

У якій формі обидві команди?

Мілан останнім часом не демонструє стабільності: команду хитає від перемоги у Дербі делла Мадоніна до поразок Наполі, Лаціо і навіть Удінезе. Загалом в останніх 8 матчах – 4 невдачі і 4 тріумфи.

Натомість "Стара синьора" упродовж березня та квітня взагалі не знає гіркоти програшу і наразі перебуває на серії з трьох поспіль перемог. Що важливо: за цей відрізок підопічні Лучано Спалетті зберігали свої ворота на замку.

На користь "росонері" говорить кадрова ситуація, а саме цілковито порожній лазарет. У Юве питання виникають щодо готовності Еміля Гольма та Маттіа Періна. Медичний штаб зможе винести вердикт про них лише у день гри.

Як закінчилися попередні протистояння Мілана та Ювентуса?

Три з чотирьох останніх протистоянь команд у Серії А не дарували глядачам видовищного футболу: сухі нічиї, включно з поєдинком першого кола поточного чемпіонату на арені в Турині.

І знову ж це комплімент для захисту "б'янконері": вони не пропускають від Міліана у чемпіонаті вже упродовж 5 поєдинків.

Якщо ж шукати останній випадок, коли міланці обігрували "сеньору" в Серії А, то доведеться повернутися аж у 2023 рік. Перемогу тоді приніс результативний удар Олів'є Жиру, якого в команді вже немає.