Лидер Динамо и сборной Украины Николай Шапаренко заинтересовал топ-клуб из Германии

Полузащитник киевлян остается на радаре у команд из европейских топ-лиг. Уже летом Шапаренко может оказаться в немецком Штутгарте.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко является одним из наиболее интересных украинских игроков на трансферном рынке. Уже несколько лет ходят слухи об интересе к хавбеку со стороны европейских клубов.

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На пути к Бундеслиге

Уже этим летом футболист может покинуть УПЛ и переехать в немецкую Бундеслигу. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports Germany, в услугах Николая заинтересовался Штутгарт.

Скауты команды уже некоторое время следят за Шапаренко и посетили несколько матчей с его участием. Штутгарт готов выплатить 10 миллионов евро киевлянам за Николая.

Именно в такую сумму украинца и оценивает известный портал Transfermarkt. Ускорить трансфер игрока может срок его контракта с Динамо, он истекает летом 2026 года.

Карьера Николая Шапаренко

В прошлом сезоне "швабы" стали вице-чемпионами Германии, опередив Баварию. В текущем чемпионате подопечные Хёнесса идут аж на десятом месте. Напомним, что Николай является воспитанником Динамо, однако на профессиональном уровне дебютировал в Мариуполе в аренде.

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За киевлян Шапаренко впервые сыграл в 2017 году и уже имеет на своем счету 27 голов и 33 ассиста в 196 матчах. Вместе с "бело-синими" 26-летний хавбек становился чемпионом Украины и выигрывал по два Кубка и Суперкубка страны.

Также Николай имеет в своем активе два гола в 41-м матче за сборную Украины. Ранее сообщалось, что защитником Динамо Денисом Поповым заинтересовались в Турции.