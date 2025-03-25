Півзахисник Динамо Микола Шапаренко є одним з найбільш цікавих українських гравців на трансферному ринку. Вже кілька років ходять чутки про інтерес до хавбека з боку європейських клубів.

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На шляху до Бундесліги

Вже цього літа футболіст може залишити УПЛ та переїхати до німецької Бундесліги. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports Germany, в послугах Миколи зацікавився Штутгарт.

Скаути команди вже певний час слідкують за Шапаренком та відвідали кілька матчів за його участі. Штутгарт готовий виплатити 10 мільйонів євро киянам за Миколу.

Саме у таку суму українця і оцінює відомий портал Transfermarkt. Пришвидшити трансфер гравця може термін його контракту із Динамо, він спливає влітку 2026 року.

Кар'єра Миколи Шапаренка

Минулого сезону "шваби" стали віцечемпіонами Німеччини, випередивши Баварію. У поточному чемпіонаті підопічні Хьонесса йдуть аж на десятому місці. Нагадаємо, що Микола є вихованцем Динамо, проте на професійному рівні дебютував у Маріуполі в оренді.

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За киян Шапаренко вперше зіграв у 2017 році і вже має на своєму рахунку 27 голів та 33 асисти у 196 матчах. Разом із "біло-синіми" 26-річний хавбек ставав чемпіоном України та вигравав по два Кубки та Суперкубки країни.

Також Микола має у своєму активі два голи у 41-му матчі за збірну України. Раніше повідомлялось, що захисником Динамо Денисом Поповим зацікавились в Туреччині.