"Бордово-блакитні" хочуть підсилити позицію центрального захисника. На цю роль вони серйозно розглядають Дениса Попова, повідомляє 24 Канал із посиланням на Fotomaç.

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Зацікавленість нікуди не зникла

Футболіст київського Динамо перебуває у шорт-листі керівництва Трабзонспора. Турецький клуб має намір влітку спробувати підписати 26-річного українського гравця, інтерес до якого був ще в зимове трансферне вікно.

Зазначається, що боси "бордово-блакитних" будуть консультуватися з головним тренером команди Фатіхом Текке. Якщо він дасть свою згоду, то керівництво турецького клубу почне діяти.

Трабзонспор прагне швидко досягти своїх трансферних цілей. У клубі серйозно підходять до селекційної роботи та хочуть мати готову команду якомога раніше, щоб пройти збори та потужно розпочати новий сезон.

Довідка. Денис Попов є вихованцем київського Динамо. В нинішній кампанії він зіграв 25 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами. Його чинний контракт з "біло-синіми" розрахований до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що у складі Трабзонспора виступає троє українців: Арсеній Батагов, Олександр Зубков і Данило Сікан. Наразі "бордово-блакитні" посідають дев'яте місце в турнірній таблиці турецької Суперліги.