Одиозный Тищенко оказался в эпицентре позорного скандала на турнире по каратэ: что начудил депутат
- Николай Тищенко опозорился на турнире по каратэ "Бойцы нации 2".
- Военный Роман Кривицкий возмутился речи скандального депутата.
Депутат Николай Тищенко продолжает попадать в скандальные ситуации. Политик самовольно появился на турнире по каратэ и начал выступление под возмущение публики.
Народный депутат Украины Николай Тищенко заслужил репутацию скандального деятеля. Политик от партии "Слуга народа" часто попадает в позорные ситуации, которые возмущают общество. Очередной такой случай произошел в этом году, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.
Что совершил Тищенко?
Президент Киевской городской федерации киокушинкай Роман Кривицкий, который является военным, рассказал о скандале с Тищенко. Он произошел на нынешнем турнире по киокушинкай каратэ "Бойцы нации 2".
Депутат неожиданно появился на сцене перед награждением призеров. Николай начал речь для пиара под возмущение из зала: "Фу, что это такое?". При этом Кривицкий потребовал убрать его со сцены.
Это имидж федерации! Вы берете человека, который максимально скандальный, приводите его на сцену и даете слово. Президент нашей федерации Александр Король потом сказал, что Тищенко сам пришел, взял микрофон и начал выступать. Но я сам проводил турниры. Я знаю, что никто просто так не придет на сцену без разрешения выступать,
– рассказал Роман Кривицкий.
Как Тищенко встретили на турнире по каратэ: смотреть видео
Напомним, что Тищенко запятнал свою репутацию в прошлом году. В Днепре люди в военной форме и балаклавах напали на бывшего добровольца и бойца специального подразделения "Kraken" Дмитрия Павлова.
Боец снимал на телефон деятельность Тищенко, из-за чего возник спор. В итоге сопровождающие нардепа избили Дмитрия, хотя вместе с ним рядом были его ребенок и жена. Люди Тищенко надели на него наручники и обыскали его личные вещи.
Сам Тищенко заявил, что военный якобы был начальником ботофермы, а он проводил следственные действия вместе со своим окружением. Ранее сообщалось о том, что Тищенко переизбрали меру пресечения.