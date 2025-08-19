Депутат Микола Тищенко продовжує потрапляти у скандальні ситуації. Політик самовільно з'явився на турнірі з карате та почав виступ під обурення публіки.

Народний депутат України Микола Тищенко заслужив репутацію скандального діяча. Політик від партії "Слуга народу" часто потрапляє у ганебні ситуації, які обурюють суспільство. Черговий такий випадок стався цього року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Главком.

Що вчинив Тищенко?

Президент Київської міської федерації кіокушинкай Роман Кривицький, який є військовим, розповів про скандал з Тищенком. Він стався на цьогорічному турнірі з кіокушинкай карате "Бійці нації 2".

Депутат несподівано з'явився на сцені перед нагородженням призерів. Микола розпочав промову задля піару під обурення із зали: "Фу, що це таке?". При цьому Кривицький зажадав прибрати його зі сцени.

Це імідж федерації! Ви берете людину, яка максимально скандальна, приводите її на сцену та даєте слово. Президент нашої федерації Олександр Король потім сказав, що Тищенко сам прийшов, взяв мікрофон і почав виступати. Але я сам проводив турніри. Я знаю, що ніхто просто так не прийде на сцену без дозволу виступати,

– розповів Роман Кривицький.

Як Тищенка зустріли на турнірі з карате: дивитися відео

Нагадаємо, що Тищенко заплямував свою репутацію минулого року. У Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу "Kraken" Дмитра Павлова.

Боєць знімав на телефон діяльність Тищенка, через що виникла суперечка. У підсумку супроводжуючі нардепа побили Дмитра, хоча разом з ним поруч були його дитина та дружина. Люди Тищенка наділи на нього кайдани та обшукали його особисті речі.

Сам Тищенко заявив, що військовий начебто був начальником ботоферми, а він проводив слідчі дії разом зі своїм оточенням. Раніше повідомлялось про те, що Тищенку переобрали запобіжний захід.