Российский боксер, сбежавший от Кличко, в ужасе от приговора в Украине

В Украине осудили ярого путиниста Николая Валуева. Бывший чемпион мира по версии WBA отреагировал на приговор украинского правосудия.

Николай Валуев превратился в рупор российской пропаганды. Депутат Государственной думы открыто поддерживает агрессию против Украины и убийства мирных граждан, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Валуев прокомментировал свой приговор

Антиукраинская деятельность боксера-депутата не осталась без внимания украинской фемиды. Хмельницкий суд Украины вынес заочный приговор Николаю Валуеву и его коллеге по думе Владиславу Третьяку. Они оба получили 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Валуев цинично прокомментировал решение украинского суда. Бывший боксер заявил о своих заслугах в аннексии украинского Крыма, фактически подтвердив правильность приговора.

"Ой, какой ужас... Да я даже не реагирую на подобные новости. Украина признает заслуги, в частности депутатов Госдумы РФ, в возвращении Крыма домой, в Россию. Не понимаю только, какое имущество они собираются конфисковать у меня. Какой-то гротескный штрих в этом обвинении. Буду ли как-то в юридической плоскости реагировать? Неужели вы серьезно об этом спрашиваете? Все, что происходит там, к юридической плоскости не имеет никакого отношения. У них даже президент нелегитимный", – сказал Валуев.

Как Валуев убегал от Кличко

Напомним, что в конце 2009 года Виталий Кличко бросил вызов Николаю Валуеву. Представители боксеров вели переговоры об организации поединка. Однако сторона россиянина постоянно выдвигала новые финансовые условия, фактически сорвав этот бой.

После этого Валуев объявил о завершении карьеры. А Виталий Кличко обвинил россиянина в трусости.

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