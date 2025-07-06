Бывший британский боксер был главным гостем спортивного шоу от Международной боксерской ассоциации. "Жадное пузо" охотно ходил рядом с Кремлевым, выступал с различными заявлениями и наслаждался проведенным временем, сообщает 24 канал.

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Фьюри сорвало крышу после встречи с россиянами

Тайсон Фьюри в Турции заявлял о том, что может вернуться в бокс. "Цыганский король" назвал Александра Усика единственным соперником, что заставит его совершить камбэк.

Впоследствии британец вернулся домой и начал совершать максимально трэшевые поступки. Бывший чемпион мира заявил, что готов драться с Усиком 18 апреля 2026 года на "Уэмбли".

После чего Тайсон Фьюри опубликовал видео с секс-игрушкой. "Цыганский король" решил зацепить Александра Усика, надев на свою куклу маску с лицом украинского боксера.

Фьюри показал секс-игрушку с лицом Усика:

Российское окружение явно повлияло на Тайсона Фьюри во время отдыха в Стамбуле. Видимо, на "Жадное пузо" повлияли российские деньги, ведь вряд ли британец бесплатно бы приезжал на турнир, который организовал друг Путина.

На своей странице в инстаграме Фьюри поделился публикацией о возможной организации третьего боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом в России.

Фьюри сделал репост анонса боя Бетербиева – Бивол / Скриншот из инстаграма боксера

Однако, Тайсон Фьюри решил не то что пробить дно океана, а посетить жителей Марианской впадины. "Цыганский король" опубликовал сообщение с информацией о том, что Владимир Путин запретил Сатанистский храм.

Фьюри сделал репост новости о Путине / Скриншот из инстаграма боксера

Спихнуть на то, что Тайсон Фьюри неосведомлен о том, что происходит в Украине и о войне, которую вызвала Россия, крайне сложно. Британец неоднократно заявлял, что Александр Усик дважды победил его именно из-за политической ситуации.

Ранее сообщали, что Турки Аль аш-Шейх высказался о возвращении Тайсона Фьюри в бокс. Чиновник связал камбэк "Цыганского короля" с Александром Усиком.