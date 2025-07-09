Микола Валуєв перетворився на рупор російської пропаганди. Депутат Державної думи відкрито підтримує агресію проти України та вбивства мирних громадян, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як Валуєв прокоментував свій вирок

Антиукраїнська діяльність боксера-депутата не залишилася поза увагою української феміди. Хмельницький суд України виніс заочний вирок Миколі Валуєві та його колезі по думі Владиславу Третяку. Вони обидва отримали 15 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Валуєв цинічно прокоментував рішення українського суду. Колишній боксер заявив про свої заслуги в анексії українського Криму, фактично підтвердивши правильність вироку.

"Ой, який жах... Та я навіть не реагую на подібні новини. Україна визнає заслуги, зокрема депутатів Держдуми РФ, у поверненні Криму додому, в Росію. Не розумію тільки, яке майно вони збираються конфіскувати у мене. Якийсь гротескний штрих у цьому обвинуваченні. Чи буду якось у юридичній площині реагувати? Невже ви серйозно про це питаєте? Усе, що відбувається там, до юридичної площини не має жодного стосунку. У них навіть президент нелегітимний", – сказав Валуєв.

Як Валуєв тікав від Кличка

Нагадаємо, що наприкінці 2009 року Віталій Кличко кинув виклик Миколі Валуєву. Представники боксерів вели перемовини про організацію поєдинку. Проте сторона росіянина постійно висувала нові фінансові умови, фактично зірвавши цей бій.

Після цього Валуєв оголосив про завершення кар'єри. А Віталій Кличко звинуватив росіянина у боягузництві.

Раніше повідомлялося, як Тайсон Ф'юрі зробив репост з Путіним на тлі масштабних атак по Україні. Британець знайшов собі друга в особі посіпаки російського диктатора Умара Кремльова.