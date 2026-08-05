Звезда Челси совершил неожиданный жест ради Мудрика

Возвращение Михаила Мудрика стало одним из самых обсуждаемых моментов контрольного матча Челси против Ювентуса. За кулисами этого эпизода скрывается история, которая еще раз продемонстрировала отношение партнеров к украинскому вингеру.

Михаил Мудрик вернулся на поле после длительного перерыва в товарищеском матче с "Ювентусом". Как оказалось, этому способствовал Николас Джексон, который добровольно отказался от своего игрового времени, сообщает The Athletic.

Джексон сам попросил заменить себя

В среду, 5 августа, "Челси" провел товарищеский матч против "Ювентуса" в Гонконге. Для украинских болельщиков главным событием стал выход Михаила Мудрика, который впервые после окончания дисквалификации снова сыграл за лондонский клуб.

Украинский вингер появился на поле на 82-й минуте, заменив Николаса Джексона. Сенегальский нападающий до этого был одним из самых активных футболистов "Челси" после перерыва, однако добровольно согласился покинуть поле раньше.

Как сообщил журналист Саймон Джонсон, именно Джексон обратился к главному тренеру Хаби Алонсо с просьбой произвести эту замену. Нападающий хотел, чтобы Мудрик получил свои первые игровые минуты после длительной паузы и быстрее вернулся к полноценному ритму.

Атмосфера в "Челси" впечатляет

Поступок Джексона стал ярким свидетельством поддержки, которую Михаил Мудрик получает внутри команды после своего возвращения. Несмотря на высокую конкуренцию за место в стартовом составе, сенегалец поставил интересы партнера выше собственного игрового времени.

Для самого украинца эти несколько минут стали важным психологическим шагом после непростого периода в карьере. Тренерский штаб постепенно возвращает вингера в матчи, а поддержка партнеров может помочь ему быстрее набрать оптимальную форму.

Напомним, Мудрик стал игроком "Челси" в январе 2023 года после перехода из донецкого "Шахтера". Лондонский клуб заплатил за украинца 70 миллионов евро, а еще 30 миллионов были предусмотрены в виде бонусов.

До отстранения он провел за "синих" 73 официальных матча, забив 10 голов и отдав 9 результативных передач.