Михайло Мудрик повернувся на поле після тривалої перерви у спарингу з Ювентусом. Як виявилося, цьому посприяв Ніколас Джексон, який добровільно відмовився від власного ігрового часу, повідомляє The Athletic.

Джексон сам попросив замінити себе

У середу, 5 серпня, Челсі провів товариський матч проти Ювентуса в Гонконзі. Для українських уболівальників головною подією став вихід Михайла Мудрика, який уперше після завершення дискваліфікації знову зіграв за лондонський клуб.

Український вінгер з'явився на полі на 82-й хвилині, замінивши Ніколаса Джексона. Сенегальський форвард до цього був одним із найактивніших футболістів Челсі після перерви, однак добровільно погодився залишити поле раніше.

Як повідомив журналіст Саймон Джонсон, саме Джексон звернувся до головного тренера Хабі Алонсо з проханням провести цю заміну. Нападник хотів, щоб Мудрик отримав свої перші ігрові хвилини після тривалої паузи та швидше повернувся до повноцінного ритму.

Атмосфера в Челсі вражає

Вчинок Джексона став яскравим свідченням підтримки, яку Михайло Мудрик отримує всередині команди після свого повернення. Попри високу конкуренцію за місце в основі, сенегалець поставив інтереси партнера вище за власний ігровий час.

Для самого українця ці кілька хвилин стали важливим психологічним кроком після непростого періоду в кар'єрі. Тренерський штаб поступово повертає вінгера до матчів, а підтримка партнерів може допомогти йому швидше набрати оптимальну форму.

Нагадаємо, Мудрик став гравцем Челсі у січні 2023 року після переходу з донецького Шахтаря. Лондонський клуб заплатив за українця 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів були передбачені у вигляді бонусів.

До відсторонення він провів за "синіх" 73 офіційні матчі, записавши до свого активу 10 голів і 9 результативних передач.