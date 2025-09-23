Брат звезды Формулы-1 едва не сгорел заживо в авто: детали инцидента
- Николас Хэмилтон, брат Льюиса Хэмилтона, едва не сгорел заживо во время гонки в Сильверстоуне из-за возгорания автомобиля.
- Гонщик отметил, что гордится, как справился с ситуацией, и поблагодарил спонсоров, семью и друзей за поддержку.
В минувшие выходные состоялся чемпионат Великобритании по кузовным гонкам на автодроме Сильверстоун. Во время гонки произошел ужасный инцидент с участием Николаса Хэмилтона.
33-летний гонщик пережил ужасный момент. Брат Льюиса Хэмилтона, пилота Феррари из Формулы-1, едва не сгорел заживо, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.
Что произошло с Хэмилтоном?
Николас Хэмилтон находился за рулем автомобиля Cupra Leon, когда его заметили на обочине трассы перед завершением первой гонки. Из под капота машины видно было дым и огонь, вероятно из-за возгорания масла.
К счастью, 33-летний гонщик успел невредимым выйти из горящего автомобиля. Гонка была приостановлена, а работники службы безопасности быстро прибыли на место инцидента, чтобы потушить пламя.
Позже Николас Хэмилтон прокомментировал в своем инстаграме жуткий инцидент на гонке в Сильверстоуне. Гонщик отметил, что он был спокойным и пытался спасти машину, а также гордится тем, как справился с ситуацией.
После вчерашнего пожара есть вопрос, буду ли я участвовать в последнем этапе сезона в Брэндс-Хэтче на следующих выходных. Но если у меня не будет возможности завершить сезон, я хочу поблагодарить всех, кто меня поддержал в этом году,
– написал Хэмилтон.
Кроме того, Николас Хэмилтон поблагодарил спонсоров, семье, друзьям и близким, что помогают ему достичь мечты.
Что известно о Николасе Хэмилтоне?
Николас Хэмилтон страдает церебральным параличом, поэтому выступает на автомобиле, который специально модифицирован под него.
Дебют Хэмилтона в гонках состоялся в 2011 году. Впервые гонщик вышел на трассу на Renault Clio Cup United Kingdom.
На чемпионате Великобритании по кузовным автомобилям Николас Хэмилтон впервые выступил в 2015 году.