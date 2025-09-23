Брат зірки Формули-1 ледь не згорів живцем в авто: деталі інциденту
- Ніколас Хемілтон, брат Льюїса Хемілтона, ледь не згорів живцем під час гонки у Сільверстоуні через займання автомобіля.
- Гонщик зазначив, що пишається, як впорався з ситуацією, і подякував спонсорам, родині та друзям за підтримку.
Минулими вихідними відбувся чемпіонат Великої Британії з кузовних гонок на автодромі Сільверстоун. Під час перегонів стався жахливий інцидент за участю Ніколаса Хемілтона.
33-річний гонщик пережив жахливий момент. Брат Льюїса Хемілтона, пілота Феррарі з Формули-1, ледь не згорів живцем, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.
Що сталося з Хемілтоном?
Ніколас Хемілтон перебував за кермом автомобіля Cupra Leon, коли його помітили на узбіччі траси перед завершенням першої гонки. З під капота машини видно було дим і вогонь, ймовірно через займання мастила.
На щастя, 33-річний гонщик встиг неушкодженим вийти з палаючого автомобіля. Гонку було призупинено, а працівники служби безпеки швидко прибули на місце інциденту, щоб загасити полум'я.
Пізніше Ніколас Хемілтон прокоментував у своєму інстаграмі моторошний інцидент на гонці у Сільверстоуні. Гонщик зазначив, що він був спокійним та намагався врятувати машину, а також пишається тим, як впорався з ситуацією.
Після вчорашньої пожежі є питання, чи буду я брати участь у останньому етапі сезону в Брендс-Хетчі наступних вихідних. Але якщо в мене не буде можливості завершити сезон, я хочу подякувати всім, хто мене підтримав цього року,
– написав Хемілтон.
Окрім того, Ніколас Хемілтон подякував спонсорам, родині, друзям та близьким, що допомагають йому досягти мрії.
Що відомо про Ніколаса Хемілтона?
Ніколас Хемілтон страджає на церебральний параліч, тому виступає на автомобілі, який спеціально модифікований під нього.
Дебют Хемілтона у перегонах відбувся у 2011 році. Вперше гонщик вийшов на трасу на Renault Clio Cup United Kingdom.
На чемпіонаті Великої Британії з кузовних автомобілів Ніколас Хемілтон вперше виступив у 2015 році.