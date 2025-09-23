Минулими вихідними відбувся чемпіонат Великої Британії з кузовних гонок на автодромі Сільверстоун. Під час перегонів стався жахливий інцидент за участю Ніколаса Хемілтона.

33-річний гонщик пережив жахливий момент. Брат Льюїса Хемілтона, пілота Феррарі з Формули-1, ледь не згорів живцем, повідомляє 24 канал із посиланням на talkSPORT.

Що сталося з Хемілтоном?

Ніколас Хемілтон перебував за кермом автомобіля Cupra Leon, коли його помітили на узбіччі траси перед завершенням першої гонки. З під капота машини видно було дим і вогонь, ймовірно через займання мастила.

На щастя, 33-річний гонщик встиг неушкодженим вийти з палаючого автомобіля. Гонку було призупинено, а працівники служби безпеки швидко прибули на місце інциденту, щоб загасити полум'я. Хемілтон вийшов з палаючого авто / Фото LH44(A) з соцмережі Х

Пізніше Ніколас Хемілтон прокоментував у своєму інстаграмі моторошний інцидент на гонці у Сільверстоуні. Гонщик зазначив, що він був спокійним та намагався врятувати машину, а також пишається тим, як впорався з ситуацією.

Після вчорашньої пожежі є питання, чи буду я брати участь у останньому етапі сезону в Брендс-Хетчі наступних вихідних. Але якщо в мене не буде можливості завершити сезон, я хочу подякувати всім, хто мене підтримав цього року,

– написав Хемілтон.

Окрім того, Ніколас Хемілтон подякував спонсорам, родині, друзям та близьким, що допомагають йому досягти мрії.

Що відомо про Ніколаса Хемілтона?