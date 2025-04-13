Ньюкасл разгромил Манчестер Юнайтед и приблизился к выходу в Лигу чемпионов: видео крутых голов

Манкунианцы продолжают разочаровывать своих фанатов в матчах чемпионата Англии. Команда Аморима без шансов проиграла борцу за место в ЛЧ Ньюкаслу.

Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 4:1

Голы: Тонали, 24, Барнс, 49, 64, Гимараэс, 77 – Гарначо, 37.

В воскресенье, 13 апреля, в чемпионате Англии 2024-2025 состоялись четыре матча 32 тура АПЛ. Центральная игра была вынесена на вечер, в ней Ньюкасл принимал Манчестер Юнайтед, сообщает 24 Канал.

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"Сороки" летят в ЛЧ

Манкунианцы проводят провальный сезон в АПЛ, застряв в нижней части турнирной таблицы. Команда Аморима уже потеряла шансы выйти в еврокубки через чемпионат, однако "дьяволы" еще участвуют в Лиге Европы.

Победа в этом турнире позволит МЮ напрямую попасть в Лигу чемпионов. В свою очередь Ньюкасл имеет все шансы оказаться в главном еврокубке через АПЛ.

Команда Эдди Хау набрала прекрасную форму, выиграв четыре матча подряд. И вот теперь "сороки" уверенно победили еще и МанЮнайтед. Существенно помогла этому ротация у гостей, ведь манкунианцы готовятся к ответному матчу четвертьфинала Лиги Европы против Лиона.

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Матч подарил фанатам пять голов, некоторые из них стали наслаждением для футбольных эстетов. К примеру, Исак открыл счет после красивого заброса от Тонали.

Дублем отметился Харви Барнс, особенно красивым получился его второй мяч. Хавбек продемонстрировал эффективный дриблинг. У гостей же гол престижа на счету Гарначо.

Таким образом, Ньюкасл добывает пятую победу подряд и запрыгивает на четвертое место в АПЛ. Поскольку от Англии в Лигу чемпионов попадут топ-5 команд таблицы, а "сороки" имеют еще и игру в запасе, их шансы на возвращение в турнир очень высоки.

Видеообзор матча Ньюкасл – Манчестер Юнайтед