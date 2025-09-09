Пилоты Макларен превзошли легенд Формулы-1, установив исторический рекорд
- Ландо Норрис и Оскар Пиастри финишировали на втором и третьем местах на Гран-при Италии в Монце.
- Пилоты Макларен установили новый рекорд, превзойдя достижения Айртона Сенни и Алена Проста.
В воскресенье, 7 сентября, состоялся очередной Гран-при сезона Формулы-1 в 2025 году. Победу на королевских гонках в Монце одержал нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды Ред Булл.
Ландо Норрис и Оскар Пиастри также заехали на подиум. Пилоты Макларен на Гран-при в Монце установили исторический рекорд, сообщает 24 канал со ссылкой на страницу McLaren в социальной сети Х.
Что покорилось Норрису и Пиастри?
Ландо Норрис и Оскар Пиастри на Гран-при Италии в Монце финишировали на втором и третьем местах. Пилоты Макларен получили для команды 26-й и 27-й подиумы в текущем сезоне Формулы-1.
Таким образом Норрис и Пиастри установили новый рекорд команды по количеству подиумов в сезоне. Ранее это достижение принадлежало легендарным пилотам Айртону Сенни и Алену Просту, которые 25 раз попадали в тройку призеров в 1988 году.
Обзор Гран-при Италии 2025: смотрите видео
Как Макларен выступает в Формуле-1 2025 года?
Оскар Пиастри в сезоне Формулы-1 2025 года лидирует в индивидуальном зачете пилотов – 324 очка.
Ландо Норрис идет вторым имея в своем активе 293 пункта. В командном зачете Макларен лидирует с 617 баллами.
Следующий Гран-при Формулы-1 2025 состоится в Азербайджане. Гонки в Баку запланированы на 21 сентября.