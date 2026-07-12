Если бы мяч в воздухе действительно задел провода, по правилам следовало бы остановить игру и назначить спорный удар. Но судья Клеман Тюрпен засчитал гол Джуда Беллингема, который спас англичан от поражения в основное время, пишет 24 Канал.

Что произошло в матче Норвегия – Англия?

После вброса из рук в исполнении вратаря викингов Эрьяна Нюланда мяч полетел очень высоко, но внезапно опустился и оказался у ног англичан, которые смогли провести сокрушительную атаку, увенчавшуюся голом Беллингема.

Сразу после гола ряд игроков сборной Норвегии указывали арбитру на небо: они утверждали, что мяч изменил траекторию из-за того, что якобы столкнулся с кабелями камеры-паука.

Однако Клеман Тюрпен засчитал гол, не увидев оснований для отмены и, казалось, не получив от VAR-бригады указания на какие-либо возможные нарушения.

Что сказали в ФИФА об эпизоде с мячом и кабелями?

Обычный видеоповтор не позволяет понять, действительно ли мяч так резко полетел вниз именно из-за столкновения с проводами.

В ФИФА считают ситуацию однозначно решенной в пользу англичан – чтобы это доказать, использовали тот самый датчик касания, который есть в каждом мяче.

Оказывается, в полете не было зафиксировано воздействия на мяч какого-либо внешнего фактора. Поэтому ФИФА убеждена, что никакого столкновения не было, а Тюрпен вполне справедливо указал на центр и засчитал гол.

Как технология определения касания уже повлияла на результат на этом чемпионате мира?

От современных технологий пострадали не только норвежцы, но и хорваты: именно благодаря датчику в мяче был отменен их гол в ворота Португалии в матче 1/16 финала.

Тогда на "кардиограмме", доступной судье ВАР, было видно, что мяч коснулся головы игрока сборной Хорватии, из-за чего у арбитра были основания зафиксировать офсайд.

Мячи Trionda, которые используются на Мундиале-2026, настолько технологичны, что перед матчем их нужно заряжать, как смартфоны.