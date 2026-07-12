Якби м'яч у повітрі справді зачепив дроти, правила вимагали зупинки гри та призначення спірного удару. Але суддя Клеман Тюрпен зарахував гол Джуда Беллінгема, який врятував англійців від поразки в основний час, пише 24 Канал.

Що сталося у матчі Норвегія – Англія?

Після вкидання з рук у виконанні голкіпера вікінгів Ер'яна Нюланда м'яч полетів дуже високо, але раптово опустився і опинився в ногах англійців, які змогли провести разючу атаку, що увінчав голом Беллінгем.

Одразу після голу низка гравців збірної Норвегії показували арбітру у небо: вони апелювали, що м'яч змінив траєкторію через те, що нібито зіштовхнувся з кабелями камери-павука.

Проте Клеман Тюрпен зарахував гол, не побачивши підстав для скасування та, здавалося, не отримавши від ВАР-бригади вказівку на будь-які ймовірні порушення.

Що сказали у ФІФА про епізод з м'ячем і кабелями?

Звичайний відеоповтор не дає зрозуміти, чи справді м'яч так різко полетів вниз саме через зіткнення з дротами.

У ФІФА ситуацію вважають однозначно вирішеною на користь англійців – для того, щоб це довести, використали той самий датчик доторку, який є у кожному м'ячі.

Виявляється, у польоті не було зафіксовано впливу на м'яч будь-якого зовнішнього чинника. Тож ФІФА переконана, що ніякого зіткнення не було, а Тюрпен цілком справедливо вказав на центр і зарахував гол.

Як технологія дотику вже впливала на результат на цьому Мундіалі?

Від сучасних технологій постраждали не тільки норвежці, але й хорвати: саме завдяки датчику у м'ячі було скасовано їхній гол у ворота Португалії у матчі 1/16 фіналу.

Тоді на "кардіограмі", яка доступна судді ВАР, було видно, що м'яч торкнувся голови гравця збірної Хорватії, через що арбітр мав підстави зафіксувати офсайд.

М'ячі Trionda, які використовують на Мундіалі-2026, настільки технологічні, що перед матчем їх потрібно заряджати, наче смартфони.