ФИФА отреагировала на скандал в матче Норвегия – Англия: была ли кража при голе Беллингема

На чемпионате мира практически ни один матч не обходится без судейского скандала: в матче между Норвегией и Англией французская судейская бригада якобы "проспала" касание мячом кабеля камеры-паука. ФИФА снова пришлось оправдываться.

Если бы мяч в воздухе действительно задел провода, по правилам следовало бы остановить игру и назначить спорный удар. Но судья Клеман Тюрпен засчитал гол Джуда Беллингема, который спас англичан от поражения в основное время, пишет 24 Канал.

Что произошло в матче Норвегия – Англия?

После вброса из рук в исполнении вратаря викингов Эрьяна Нюланда мяч полетел очень высоко, но внезапно опустился и оказался у ног англичан, которые смогли провести сокрушительную атаку, увенчавшуюся голом Беллингема.

Сразу после гола ряд игроков сборной Норвегии указывали арбитру на небо: они утверждали, что мяч изменил траекторию из-за того, что якобы столкнулся с кабелями камеры-паука.

Однако Клеман Тюрпен засчитал гол, не увидев оснований для отмены и, казалось, не получив от VAR-бригады указания на какие-либо возможные нарушения.

Что сказали в ФИФА об эпизоде с мячом и кабелями?

Обычный видеоповтор не позволяет понять, действительно ли мяч так резко полетел вниз именно из-за столкновения с проводами.

В ФИФА считают ситуацию однозначно решенной в пользу англичан – чтобы это доказать, использовали тот самый датчик касания, который есть в каждом мяче.

Оказывается, в полете не было зафиксировано воздействия на мяч какого-либо внешнего фактора. Поэтому ФИФА убеждена, что никакого столкновения не было, а Тюрпен вполне справедливо указал на центр и засчитал гол.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT – FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Как технология определения касания уже повлияла на результат на этом чемпионате мира?

От современных технологий пострадали не только норвежцы, но и хорваты: именно благодаря датчику в мяче был отменен их гол в ворота Португалии в матче 1/16 финала.

Тогда на "кардиограмме", доступной судье ВАР, было видно, что мяч коснулся головы игрока сборной Хорватии, из-за чего у арбитра были основания зафиксировать офсайд.

Мячи Trionda, которые используются на Мундиале-2026, настолько технологичны, что перед матчем их нужно заряжать, как смартфоны.