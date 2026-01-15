Английский клуб хочет избавиться от лидера сборной Украины: было принято радикальное решение

Александр Зинченко в последний день летнего трансферного окна перешел из Арсенала в Ноттингем Форест. Он подписал арендное соглашение с "лесниками" до завершения сезона-2025/2026.

Однако украинец не оправдал ожидания этого клуба и сейчас является лишь игроком ротации. Поэтому руководство Ноттингем Форест рассматривает возможность досрочно расторгнуть аренду универсального футболиста, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о перспективах Зинченко?

"Лесники" недовольны влиянием игрока на результаты команды. Они изучают варианты, как можно избавиться от Зинченко.

Контракт подписанный между сторонами не содержит пункта о досрочном расторжении, что усложняет возвращение Александра в Лондон. Кроме того, Арсенал имеет переполненный состав и не заинтересован в таком развитии событий, что также может стать препятствием для удовлетворения просьбы Ноттингема.

Поэтому пока остается непонятным, где продолжит карьеру футболист сборной Украины. Однако "лесники" совершили неприятное для него действие, которое еще больше ограничит игровое время Зинченко.

Какое радикальное решение по Зинченко принял клуб?

Издание The Athletic сообщило, что Ноттингем Форест обновил заявку на Лигу Европы. В состав вернулся Ола Айна, который вытеснил именно Александра.

Нигерийский защитник пропустил несколько месяцев из-за серьезной травмы задней поверхности бедра, полученную еще в сентябре, но недавно восстановился и уже провел несколько игр. Именно из-за его травмы в еврокубковую заявку был включен в последний момент Зинченко.

Теперь его вычеркнули из списка игроков, которые могут сыграть за "лесников" в Лиге Европы. Команда также вылетела из национальных кубков, поэтому на игровую практику украинец может рассчитывать только в Английской Премьер-лиге.

К слову. Несмотря на не лучший период в карьере Зинченко, ним продолжают интересоваться именитые клубы. В частности, сейчас возможность его подписания рассматривает итальянский гранд.

Что известно о выступлениях Зинченко в сезоне-2025/2026?