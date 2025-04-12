Миколенко вернулся на фарт: Эвертон вырвал победу у сенсационного Ноттингема
- Виталий Миколенко вернулся после травмы и отыграл весь матч против Ноттингема, который Эвертон выиграл благодаря голу Дукуре на 90+4 минуте.
- Эвертон прервал свою шестиматчевую безвыигрышную серию и поднялся на 14 место в турнирной таблице АПЛ, тогда как Ноттингем остался на третьем месте.
- Миколенко получил оценки 6,8 от WhoScored и 7,5 от SofaSore за игру.
Украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко быстро восстановился от повреждения. Защитник смог принять участие в матче чемпионата Англии.
Ноттингем – Эвертон 0:1
Гол: Дукуре, 90+4
В субботу, 12 апреля, состоялся матч 32 тура Английской Премьер-лиги между командами Ноттингем и Эвертон. В составе гостей с первых минут на поле вышел Виталий Миколенко, пишет 24 Канал.
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Эвертон прервал безвыигрышную серию
"Лесники" проводят невероятный сезон, реально претендуя на попадание в Лигу чемпионов. Зато Эвертон с новым-старым тренером Давидом Мойесом пытается оттолкнуться как можно дальше от опасной зоны.
В первом тайме на поле шла практически равная борьба. Впрочем, на перерыв команды ушли с нулями на табло стадиона "Сити Граунд".
Вторая половина встречи была за гостями, которые больше владели мячом и чаще угрожали воротам соперника. Казалось, что матч так и завершится с ничейным счетом.
Развязка неожиданно произошла на 4-й компенсированной минуте. Хавбек "ирисок" Абдулае Дукуре получил остроумный пас от партнера по команде и в одно касание отправил мяч в левую девятку.
Эвертон на последних минутах поединка вырвал победу, прервав свою шестиматчевую безвыигрышную серию.
Виталий Миколенко отыграл весь матч. От портала WhoScored украинец получил оценку 6,8 балла, а от SofaSore – 7,5. Напомним, что предыдущий матч чемпионата против Арсенала (1:1) Виталий пропустил из-за травмы.
- Ноттингем сохранил за собой третье место в турнирной таблице АПЛ (57 очков).
- Эвертон поднялся на 14 строчку, имея в активе 38 баллов.