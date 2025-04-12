Миколенко вернулся на фарт: Эвертон вырвал победу у сенсационного Ноттингема

Украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко быстро восстановился от повреждения. Защитник смог принять участие в матче чемпионата Англии.

Ноттингем – Эвертон 0:1

Гол: Дукуре, 90+4

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 32 тура Английской Премьер-лиги между командами Ноттингем и Эвертон. В составе гостей с первых минут на поле вышел Виталий Миколенко, пишет 24 Канал.

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Эвертон прервал безвыигрышную серию

"Лесники" проводят невероятный сезон, реально претендуя на попадание в Лигу чемпионов. Зато Эвертон с новым-старым тренером Давидом Мойесом пытается оттолкнуться как можно дальше от опасной зоны.

В первом тайме на поле шла практически равная борьба. Впрочем, на перерыв команды ушли с нулями на табло стадиона "Сити Граунд".

Вторая половина встречи была за гостями, которые больше владели мячом и чаще угрожали воротам соперника. Казалось, что матч так и завершится с ничейным счетом.

Развязка неожиданно произошла на 4-й компенсированной минуте. Хавбек "ирисок" Абдулае Дукуре получил остроумный пас от партнера по команде и в одно касание отправил мяч в левую девятку.

Эвертон на последних минутах поединка вырвал победу, прервав свою шестиматчевую безвыигрышную серию.

Виталий Миколенко отыграл весь матч. От портала WhoScored украинец получил оценку 6,8 балла, а от SofaSore – 7,5. Напомним, что предыдущий матч чемпионата против Арсенала (1:1) Виталий пропустил из-за травмы.