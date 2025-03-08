Ноттингем Форест – Манчестер Сити 1:0

Голы: Хадсон-Одой, 83

В субботу, 8 марта, состоялся 28-й тур Английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В одном из матчей сенсационный Ноттингем Форест дома встречался с Манчестер Сити, сообщает 24 канал.

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Важная победа для Ноттингема

Ноттингем Форест и Манчестер Сити располагаются недалеко друг от друга в турнирной таблице АПЛ-2024/2025, 3 и 4 место соответственно. Поэтому матч был важен для обеих команд.

"Горожане" и "шустрые деревья" показали более менее равную игру. О чем говорит статистика – 4:3 в пользу Ноттингема по ударам в створ ворот. Манкунианцы только больше контролировали мяч – 69 процентов владения.

Вопрос победителя матча закрыл лишь один точный удар Каллума Хадсона-Одои на 83-й минуте матча. В итоге игра завершилась победой Ноттингем Форест со счетом 1:0.