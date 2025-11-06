В Украинской ассоциации футбола рассказали, что вдохновило дизайнеров на разработку именно такой новой формы для сборной. На домашнем комплекте присутствуют полоски и оригинальный графический орнамент, информирует 24 Канал.

К теме Сборная Украины получила новую эксклюзивную форму накануне чемпионата мира-2026

Что означает орнамент на новой форме сборной Украины?

Новая форма футбольной сборной воплощает в себе современность и историю Украины. Форма изготовлена с использованием инновационной технологии CLIMACOOL+, что обеспечивает комфорт и вентиляцию даже во время самых интенсивных матчей.

Дизайнеры Adidas вдохновились гербом Украинской Народной Республики (УНР), который создал художник Василий Кричевский еще в 1918-м году.

Новый дизайн создан через переосмысление элементов герба Украинской Народной Республики, который в 1918 году разработал художник и архитектор Василий Кричевский. Он взял за основу трезубец князя Владимира Великого, а стилизованный оливковый венок вокруг него символизировал миролюбие Украинской Народной Республики. adidas интерпретировал этот орнамент в современном графическом решении, чтобы подчеркнуть преемственность украинской культуры через поколения, а также силу, достоинство и стремление к свободе украинского народа,

– объясняют в УАФ.

Кроме этого в УАФ сняли невероятно красивую презентацию новой домашней формы от Adidas.

Презентация новой формы сборной Украины по футболу: смотрите видео

Отметим, что в новом комплекте формы команда Сергея Реброва сыграет в двух последних матчах группового раунда отбора на чемпионат мира-2026 – против Франции (13 ноября) и Исландии (16 ноября).

К слову, на обратной стороне под воротничком фигурирует надпись "Украина". Ранее сообщалось, что УЕФА запретил размещение слогана "Украина превыше всего" на новой форме. Однако в ФИФА разрешили этот лозунг. Об этом сообщил Виктор Вацко.

Как Украина выступает в отборе на чемпионат мира-2026?