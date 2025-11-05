Организация публично представила новую эксклюзивную форму для сборной Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ. Именно в ней наша команда должна сыграть в ближайших матчах.
В какой форме будет играть сборная Украины?
Недавно ресурс Opaleak уже показывал фото новой экипировки от Adidas. Теперь же УАФ официально презентовала форму команды на ближайший цикл.
Пока что фанаты увидели лишь домашний комплект, который традиционно выполнен в желтом цвете. Футболка будет иметь синие вставки, традиционные для Adidas полоски и оригинальный графический орнамент.
На обратной стороне под воротничком фигурирует надпись "Украина". Ранее сообщалось, что УЕФА запретил размещение слогана "Украина превыше всего" на новой форме.
Однако ФИФА позволяет этот лозунг, поэтому, вероятно, он еще появится на экипировке. Ожидается, что в этой форме сборная Украины сыграет в следующем году на ЧМ-2026, если пройдет квалификацию.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- Национальная команда набрала 7 очков в четырех встреч квалификации на чемпионат мира-2026. Благодаря этому сборная Украины занимает второе место в группе D.
- Лидером является Франция с 10-ю очками. Исландия имеет в своем активе 4 балла, Азербайджан – только 1.
- Финальные матчи в группе отбора подопечные Реброва сыграют 13 ноября против Франции (на выезде) и 16 ноября против Исландии (номинально дома).
- Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы. В свою очередь команда, которая займет второе место, получит путевку в плей-офф.
- Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.