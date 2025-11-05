Організація публічно представила нову ексклюзивну форму для збірної України, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт УАФ. Саме в ній наша команда має зіграти у найближчих матчах.

У якій формі гратиме збірна України?

Нещодавно ресурс Opaleak вже показував фото нового екіпірування від Adidas. Тепер же УАФ офіційно презентувала форму команди на найближчий цикл.

Поки що фанати побачили лише домашній комплект, який традиційно виконаний у жовтому кольорі. Футболка матиме сині вставки, традиційні для Adidas смужки та оригінальний графічний орнамент.

На зворотному боці під комірцем фігурує напис "Україна". Раніше повідомлялось, що УЄФА заборонив розміщення слогану "Україна понад усе" на новій формі.

Проте ФІФА дозволяє це гасло, тому, ймовірно, воно ще з'явиться на екіпіруванні. Очікується, що в цій формі збірна України зіграє наступного року на ЧС-2026, якщо пройде кваліфікацію.

