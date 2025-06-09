Новая Зеландия – Украина: во сколько начнется матч в Торонто по киевскому времени

Украинская сборная попытается взять реванш после неудачного стартового матча на Canadian Shield. Для "сине-желтых" это будет первая в истории встреча против представителя Океании.

Сборная Украины готовится к своему второму матчу на турнире Canadian Shield. Команда Сергея Реброва встретится с командой Новой Зеландии, сообщает 24 Канал.

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Когда и где матч

В первом матче турнира Украина не смогла справиться со сборной Канады. Команда Сергея Реброва проиграла со счетом 2:4, при этом свои голы забила лишь под занавес встречи.

Где состоится матч Новая Зеландия – Украина? Все матчи Canadian Shield проходят в Торонто на стадионе "BMO Field". Арена станет одним из стадионов чемпионата мира-2026 и рассчитана на 29 тысяч зрителей.

Когда начнется матч Новая Зеландия – Украина? Старт игры запланирован на 10 июня 17:00 по местному времени. Впрочем в Украине в это время наступит уже 11-е число, ведь разница в часовых поясах составляет +7 часов.

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Таким образом, встреча стартует в 00:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча Новая Зеландия – Украина будет доступна на ОТТ-платформе MEGOGO, а также на канале "Megogo Спорт" в кабельных сетях.

Напомним, что сборная Украины использует этот турнир в качестве подготовки к квалификации на ЧМ-2026, которая пройдет осенью. Соперниками "сине-желтых" по группе станут Франция, Исландия и Азербайджан.